SHAMAN посетил могилу шансонье Михаила Круга в Твери

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) посетил могилу шансонье Михаила Круга во время своей поездки в Тверь. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дронов пояснил, что во многом обязан Кругу. Его композиции часто заказывали посетители заведения, где работал музыкант в начале своей карьеры в Новомосковске. При этом музыкант не стал уточнять, был ли лично знаком с шансонье.

Недавно SHAMAN подарил цветы бойцу UFC Виктории Дудаковой, которая вышла на поединок под его песню «Я русский».

18 октября Олег Газманов порадовался успеху Дронова. В 2023 году певец занял первое место в списке самых популярных артистов по опросу ВЦИОМ. До этого два года лидером рейтинга был Газманов.

SHAMAN будет специальным гостем юбилейного концерта Олега Газманова, приуроченного к 55-летию творческой деятельности артиста. Шоу пройдет на московской площадке «Крокус Сити Холл», в нем примут участие симфонический оркестр, танцоры балета и сын Олега Газманова Родион.

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