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Жена нового возлюбленного Бони прокомментировала их роман

Жена возлюбленного Бони Гасанова заявила, что все еще состоит с ним в браке

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Жена Руслана Гасанова Таисия Василешникова сообщила в беседе с Voice, что все еще состоит в браке с бизнесменом.

По словам Василешниковой, несмотря на заявления Виктории Бони, она и ее супруг до сих пор официально не разведены. Они состоят в браке уже 13 лет. Женщина намерена окончательно разорвать отношения с супругом.

«Возможно, уточнение данных деталей ускорит процесс и меня услышат. Нет желания вариться в этой грязи», — призналась жена бизнесмена.

18 октября телеведущая Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы.

20 октября издание Super раскрыло, что новым возлюбленным Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai». Телеведущая не подписана на Гасанова в соцсетях, однако постоянно ставит лайки под его постами.

23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

Ранее Алексей Панин уехал в США после дебоша в Эстонии.

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