«Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист «Золотого орла»

Фильмы «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист номинантов кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм». Об этом сообщает ТАСС.

ХХII церемония вручения «Золотого орла» состоится 26 января 2024 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». В числе номинантов на «Лучший игровой фильм» также оказались картины «Кентавр», «Страсти по Матвею» и «Ада».

Проекты «Яга и книга заклинаний», «Щелкунчик и волшебная флейта», «Снежная королева. Разморозка» поборются за звание «Лучшего анимационного фильма».

На «Лучший телевизионный сериал» номинированы «Аутсайдер», «Шаляпин», «Шпион», «СССР». В категории «Лучший неигровой фильм» заявлены 44 работы. В их числе «Военкоры», «Беглецы», «Шоссе Энтузиастов», «Три свидания одной девушки».

Кинематографисты Клим Шипенко («Вызов»), Карен Шахназаров («Хитровка»), Борис Хлебников («Снегирь»), Дмитрий Дьяченко («Чебурашка») номинированы на «Лучшую режиссерскую работу».

Кинопремия «Золотой орел» учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России» в 2002 году. Она присуждается за достижения в области кинематографии.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Премьера фильма «Вызов» состоялась 20 апреля — только за две недели после релиза снятая в космосе лента заработала миллиард рублей. В начале августа картина собрала больше двух миллиардов рублей в отечественном прокате.

Ранее Наталья Подольская и Женя Малахова привели детей на детский мюзикл про Чебурашку.