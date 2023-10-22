Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адам Сэндлер прервал свой стендап, чтобы помочь фанату

Комик Сэндлер остановил шоу, чтобы помочь зрителю и отправить к нему медиков

close
100%
Columbia Pictures Corporation/A24/Global Look Press

Актер и комик Адам Сэндлер остановил свое выступление, чтобы помочь фанату, у которого возникли проблемы со здоровьем во время его стендапа. Об этом сообщает TMZ.

Сэндлер выступал в калифорнийском городе Сан-Хосе. Комик услышал крик одного из зрителей, что кому-то нужна «экстренная медицинская помощь», и сразу же остановил выступление.

По данным издания, после этого в зале включился свет. Актер помог медикам добраться до зрителя, которому стало плохо. Источники TMZ отмечают, что причиной ухудшения состояния зрителя стало обезвоживание. Всего мероприятие остановили на 10 минут, а после Сэндлер продолжил выступать.

Недавно голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что Адам Сэндлер ежегодно присылает ей цветы в День матери. Актеры часто снимаются вместе, их дуэт показан в комедии «Притворись моей женой» 2011 года. Однако Энистон и Сэндлера связывают не только рабочие, но и дружеские отношения. Как признавалась артистка, несмотря на дружбу, Сэндлер никогда не разделял ее позицию в выборе парней, высмеивая ее бойфрендов.

Ранее сообщалось, что Мерил Стрип рассталась с мужем, за которого вышла 45 лет назад.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий