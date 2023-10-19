Определен победитель фотоконкурса Nikon Small World 2023

Победу на конкурсе Nikon Small World 2023 присудили авторам фото зрительного нерва грызуна. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Фотографию сделали ученые Хассанаин Камбари и Джейден Диксон из австралийского медицинского исследовательского института Lions Eye Institute.

Второе место заняла фотография воспламенения спички, третье — фото клеток рака молочной железы в форме сердца. На четвертом месте сделанное в десятикратном увеличении фото ядовитых клыков детеныша тарантула, а на пятом — разноцветные защитные волоски, покрывающие поверхность листьев Eleagnus angustifolia под воздействием ультрафиолета. Все эти снимки были сделаны под микроскопом.

До этого ученые сняли на фото чесание тунца об акулу.

Кожа акулы состоит из небольших зубоподобных структур, называемых дермальными зубчиками. На ощупь она похожа на наждачную бумагу, а в доиндустриальные времена ее использовали как раз в этом качестве.

Ранее художник победил на крупнейшем фотоконкурсе с кадром от ИИ и отказался от приза.