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Фанаты Бритни Спирс нашли намек на аборт от Тимберлейка в ее старом клипе

TMZ: певица Спирс намекнула на аборт от Тимберлейка в клипе Everytime

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Britney Spears/YouTube

Фанаты певицы Бритни Спирс нашли в одном из ее старых клипов намек на аборт от Джастина Тимберлейка. Об этом сообщает TMZ.

Спирс рассказала о том, что по просьбе Тимберлейка в 2000 году ей пришлось прервать беременность, в своей новой автобиографии «Женщина во мне».

В вышедшем в 2003 году клипе на песню «Everytime», заметили поклонники, есть сцена, в которой Бритни Спирс поет на фоне рожающей женщины, после женщина прижимает к себе новорожденного.

В строчках «И каждый раз я вижу тебя во сне, вижу твое лицо, ты преследуешь меня... Кажется, ты нужен мне, детка» они увидели сожаление о нерожденном ребенке.

«Песня никогда не была о Джастине. Она была о ребенке», — пишут пользователи Twitter.

Пока Тимберлейк не комментировал новые откровения бывшей избранницы, с которой встречался с 1999 по 2002 год.

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