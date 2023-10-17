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Эвелина Бледанс рассказала, пойдет ли воевать ее живущий в Израиле сын

Телеведущая Бледанс заявила, что ее сын не подлежит мобилизации в армию Израиля

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в разговоре с kp.ru заявила, что ее живущий в Израиле сын Николай не подлежит мобилизации в местную армию.

«Да, нам с младшим сыном удалось улететь оттуда за два дня до начала войны. А старший сын остался, он там живет и работает. Он пойдет на войну, а как иначе, если Родина заставит. Мы это обсуждали. Пока он не подлежит, но все может измениться. Конечно, мы надеемся на лучшее», — сказала Бледанс.

Своего первенца звезда родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись.

Бледанс рассказывала, что ее сын занимается созданием компьютерных программ. По словам Бледанс, у Николая непростая работа, однако он получил хорошее образование, поэтому профессия дается ему легко.

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