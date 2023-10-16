Мадонна откровенно рассказала о своей жизни в бедности

Певица Мадонна откровенно пообщалась со слушателями своего концерта в Лондоне, признавшись, что спала с мужчинами ради похода в душ. Ее слова цитирует Daily Express.

«Когда я была на мели, то, чтобы принять душ, встречалась с мужчинами. У тех, кто казались мне симпатичными, я невзначай спрашивала: «Один ли ты живешь?... А душ у тебя есть?» Они кивали и смотрели на меня как на сумасшедшую», — призналась артистка.

Затем исполнительница приглашала мужчину в ресторан.

«Чертова работенка, чтобы просто сходить в душ! Но нам всем приходится бороться, чтобы свести концы с концами», — заявила она.

Издание подчеркивает, что сейчас чистый капитал Мадонны составляет $850 миллионов.

Недавно сообщалось, что Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте. По данным Sky News, артистка сделала это во время исполнения песни «Don't Cry For Me Argentina».

Также на концерте Мадонна прокомментировала палестино-израильский конфликт.

«Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала артистка.

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