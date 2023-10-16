Фильм «Повелитель ветра» вновь стал лидером проката в России

Картина «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в роли путешественника Федора Конюхова стала лидером проката в РФ и СНГ, собрав 100,6 миллионов рублей за минувший уикенд. Об этом сообщает kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга оказался мультфильм «Смешарики снимают кино» — он собрал 53,3 миллиона рублей с 12 по 15 октября.

Тройку лидером замкнула фантастическая комедия Гарика Петросяна «Вася не в себе» с кассой 46,6 миллионов рублей. В картине сыграли Павел Прилучный, Чингиз Кадыров и Ольга Кузьмина.

9 октября сообщалось, что «Повелитель ветра» собрал 121,3 млн рублей и возглавил кинопрокат в РФ и СНГ.

Фильм посвящен кругосветному полету, который путешественник Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Он обогнул планету за 11 дней 4 часа 20 минут. Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Помимо Бондарчука, в каст вошли Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

5 октября Бондарчук пояснил, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра»

Ранее сообщалось, что фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера» по кассовым сборам.