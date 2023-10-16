Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм «Повелитель ветра» вновь стал лидером проката в России

Фильм «Повелитель ветра» собрал 100,6 млн рублей, возглавив прокат в выходные

close
100%
Central Partnership

Картина «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в роли путешественника Федора Конюхова стала лидером проката в РФ и СНГ, собрав 100,6 миллионов рублей за минувший уикенд. Об этом сообщает kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга оказался мультфильм «Смешарики снимают кино» — он собрал 53,3 миллиона рублей с 12 по 15 октября.

Тройку лидером замкнула фантастическая комедия Гарика Петросяна «Вася не в себе» с кассой 46,6 миллионов рублей. В картине сыграли Павел Прилучный, Чингиз Кадыров и Ольга Кузьмина.

9 октября сообщалось, что «Повелитель ветра» собрал 121,3 млн рублей и возглавил кинопрокат в РФ и СНГ.

Фильм посвящен кругосветному полету, который путешественник Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Он обогнул планету за 11 дней 4 часа 20 минут. Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Помимо Бондарчука, в каст вошли Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

5 октября Бондарчук пояснил, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра»

Ранее сообщалось, что фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера» по кассовым сборам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий