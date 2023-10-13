Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-солист «На-На» Левкин рассказал об ограничениях дочери

Певец Владимир Левкин заявил, что не ограничивает дочь в пользовании гаджетов

close
100%
Виктор Горячев/Личный архив Владимира Левкина

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин и его супруга Марина Ичетовкина признались в беседе с «Пятым каналом», что не ограничивают свою дочь в пользовании гаджетами.

Левкин и его жена считают, что ограничения в воспитании ни к чему не приводят. По их мнению, есть более эффективные альтернативы. Ичетовкина уверена, что родителям стоит отправить своих детей на различные кружки, чтобы отвлечь их от гаджетов.

«Музыкальная школа, рисование, сольфеджио. И вообще тогда времени не останется ни на что», — поделился Левкин.

Ичетовкина считает, что самое главное — разговаривать с детьми и интересоваться их увлечениями.

«Поймите, нельзя жестко ограничивать. Нельзя говорить «нельзя». Можно сказать «не надо» и объяснить, почему. И тогда ребенок намного быстрее воспринимает всю информацию», — заявил Левкин.

Ичетовкина и Левкин воспитывают дочь Нику, родившуюся в 2012 году. У певца также есть 30-летняя дочь Виктория от первой жены Марины Левкиной. Артист рассказывал, что дети от разных браков очень дружны.

Ранее звезда фильма «Рождество на двоих» стал отцом во второй раз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий