Экс-солист «На-На» Левкин рассказал об ограничениях дочери

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин и его супруга Марина Ичетовкина признались в беседе с «Пятым каналом», что не ограничивают свою дочь в пользовании гаджетами.

Левкин и его жена считают, что ограничения в воспитании ни к чему не приводят. По их мнению, есть более эффективные альтернативы. Ичетовкина уверена, что родителям стоит отправить своих детей на различные кружки, чтобы отвлечь их от гаджетов.

«Музыкальная школа, рисование, сольфеджио. И вообще тогда времени не останется ни на что», — поделился Левкин.

Ичетовкина считает, что самое главное — разговаривать с детьми и интересоваться их увлечениями.

«Поймите, нельзя жестко ограничивать. Нельзя говорить «нельзя». Можно сказать «не надо» и объяснить, почему. И тогда ребенок намного быстрее воспринимает всю информацию», — заявил Левкин.

Ичетовкина и Левкин воспитывают дочь Нику, родившуюся в 2012 году. У певца также есть 30-летняя дочь Виктория от первой жены Марины Левкиной. Артист рассказывал, что дети от разных браков очень дружны.

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