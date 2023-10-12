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Россияне назвали лучших актеров 2023 года

ВЦИОМ: россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами 2023 года

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Россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хабенский получил 12% голосов россиян, за Сергея Безрукова и Владимира Машкова проголосовало по 11%.

Лучшей актрисой года по мнению опрошенных стала Юлия Пересильд, набравшая 11%. Светлана Ходченкова набрала 5%, Екатерина Гусева и Елизавета Боярская по 4%.

Лучшими фильмами россияне назвали Чебурашку» — 11% и «Вызов» — 9%. Заметными сериалами, по данным ВЦИОМ, стали «След», «Пес», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и «Папины дочки. Новые».

До этого стало известно, что фильм «Чебурашка-2», по планам, выйдет на экраны в 2026 году. Над второй частью будет работать команда первого фильма во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко. Первый фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории России, побив рекорд «Холопа».

Ранее продюсер рассказал, почему фильм «Последний богатырь» превратился в сериал.

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