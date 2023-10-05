Любовь Успенская вступилась за «изуродованную Хайдаровым» Ирину Дубцову

Певица Любовь Успенская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала пост в поддержку «изуродованной» пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым певицу Ирину Дубцову.

«Вот вы смотрите на нас — думаете суперзвезды. А мы такие же женщины. Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Как она не может вынести эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает. Ирочка, я с тобой и люблю», — написала Успенская.

Она также обратилась к журналистам с просьбой не донимать Дубцову вопросами о пластике. При этом Успенская подчеркнула, что опубликовала пост с личного позволения исполнительницы.

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала со Славой и Любовью Успенской рассказывал подробности своей работы с другими звездными клиентами. Он признавался, что удачно убрал импланты певице Ирине Дубцовой, вернув первозданный бюст. Однако звезда в своем канале попросила медика перестать записывать ее в «счастливые и довольные пациентки».

Ранее стало известно о состоянии Вдовина после операции у Хайдарова.