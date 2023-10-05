Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Любовь Успенская вступилась за «изуродованную Хайдаровым» Ирину Дубцову

Певица Любовь Успенская попросила не лезть с вопросами к Ирине Дубцовой

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала пост в поддержку «изуродованной» пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым певицу Ирину Дубцову.

«Вот вы смотрите на нас — думаете суперзвезды. А мы такие же женщины. Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Как она не может вынести эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает. Ирочка, я с тобой и люблю», — написала Успенская.

Она также обратилась к журналистам с просьбой не донимать Дубцову вопросами о пластике. При этом Успенская подчеркнула, что опубликовала пост с личного позволения исполнительницы.

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала со Славой и Любовью Успенской рассказывал подробности своей работы с другими звездными клиентами. Он признавался, что удачно убрал импланты певице Ирине Дубцовой, вернув первозданный бюст. Однако звезда в своем канале попросила медика перестать записывать ее в «счастливые и довольные пациентки».

Ранее стало известно о состоянии Вдовина после операции у Хайдарова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий