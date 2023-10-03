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Стало известно о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого

Александр Швыдкой остается в реанимации в тяжелом состоянии, но дышит сам

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Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник медучреждения.

«Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно», — сказал медик.

2 октября Telegram-канал Shot сообщил, что Швыдкой-младший был госпитализирован в Москве. Медики диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом ребер и некоторых позвонков. Мужчина заявил, что упал с лестницы в подъезде на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы. Однако, как отмечает издание, сотрудники полиции проверяют версию об избиении.

Михаил Швыдкой окончил ГИТИС по специальности «Театроведение» в 1973 году. После выпуска он работал преподавателем, телеведущим и искусствоведом. В 1990-м он стал генеральный директор Редакционно-издательского комплекса «Культура». А с 2000 по 2004 год был министром культуры России.

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