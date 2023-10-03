Иван Ургант пообещал ответить на доносы в выступлении с Познером

Телеведущий Иван Ургант в своем Telegram-канале посмеялся над анонсом своего шоу в Дубае с Владимиром Познером.

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю — самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы!» — пошутил Ургант.

Таким образом он отреагировал на публикацию в канале «После бала», где было анонсировано выступление Урганта и Познера в Дубае 29 октября. Мероприятие пройдет в формате трэвел-шоу, а в описании сказано, что Ургант и Познер представляют современную интеллектуальную элиту России.

До этого Ургант сообщал, что их выступления с Познером на Кипре и в Дубае, которые должны были состояться в конце февраля 2023 года, будут перенесены на осень. Доподлинно неизвестно, состоится ли шоу Урганта и Познера.

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