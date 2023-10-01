Народный артист Виталий Коняев ушел из жизни

Полную галерею можно посмореть в отдельном репортаже

Народный артист России Виталий Коняев скончался, ему было 86 лет. Об этом заявили на официальном сайте Малого театра.

Информация о смерти актера появилась днем 1 октября.

«30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича», — уточнили в культурном учреждении.

Известно, что дату и место похорон Коняева объявят позднее. Причина смерти Коняева сейчас не называется.

Коняев Виталий Анатольевич родился 11 мая 1937 года. Он был российским актером, народным артистом России, актером Малого театра.

До этого советский и украинский режиссер Владимир Хмельницкий ушел из жизни. Его работами стали «Алмазная тропа» (СССР/ФРГ), научно-фантастический сериал «Люди и Дельфины» и многие другие.

Ранее ушла из жизни советская актриса Нина Беляева, сыгравшая в «Сказке о царе Салтане».