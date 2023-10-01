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Валерия рассказала, при каких условиях разведется с Пригожиным

Певица Валерия заявила, что разведется с Пригожиным при обнаружении обмана

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Валерия рассказала в программе «Однажды», что не простит измену мужу, продюсеру Иосифу Пригожину.

Валерия заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она посмеялась над словами интервьюера, что является «мудрой женщиной», которая «должна уметь прощать такие мелочи». Звезда ответила, что в таком случае должен быть паритет в отношения.

Валерия объяснила, что измена — это в первую очередь ложь своему партнеру и предательство доверия. Звезда не намерена терпеть любой обман в браке.

По словам Валерии, Пригожин даже не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности и любви.

«Нам даже поревновать не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась артистка.

Пригожин назвал любовь главным успехом их крепкого брака. Также он заявил о необходимости видеть свои ошибки и вовремя их признавать.

«Они, во-первых, обезоруживают собеседника, а во-вторых, делают тебя еще сильнее. Нельзя бояться, стесняться что-либо на эту тему говорить, поэтому я просто всегда иду навстречу», — рассказал продюсер.

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