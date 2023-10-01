Мать Виктории Бони о пластике телеведущей: «китаеночек»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала в Telegram-канале реакцию матери на свое преображение после пластической операции.

Мать Бони назвала звезду «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции. Родительница блогерши считает главным, чтобы ей самой было хорошо с новой внешностью.

«Нет, совершенно не страшно. Глазки, я бы даже сказала, приоткрылись. Пошире стали. Ну, не пошире стали, а повыразительнее. <…> Губочки хорошенькие, как всегда. Помолодела», — отметила мать телеведущей.

Родительница Бони уверена, что дочь стала выглядеть моложе. Однако она не может сказать, на какой возраст. По ее мнению, блогерша похорошела после пластики.

«Я же тебе всегда говорила: «голубушка, дорогая моя, ты у меня всегда прекрасна. Тебе никуда не надо лезть. Ты всегда у меня на 25», — заключила мать звезды.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее матери Виктории Бони стало плохо из-за слухов об «изуродованном» лице блогерши.