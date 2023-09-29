Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Регина Тодоренко рассказала о ролевых играх с Топаловым

Блогерша Регина Тодоренко занималась сексом с Топаловым в образе Мэрилин Монро

close
100%
reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любит ролевые игры с мужем Владом Топаловым.

По словам Тодоренко, Топалова сложно удивить различными образами. Она объяснила, что часто занималась сексом с певцом в костюмах известных личностей. Блогерша спала с певцом в образе Мэрилин Монро, Эми Уайнхаус и Одри Хепберн.

«Столько разных женщин приходили к нему ночью в моем обличии. И кем я только ни приходила. Потому что перевоплощения я очень люблю», — поделилась звезда.

Тодоренко отметила, что больше всего нравится Топалову натуральной и такой, какая она есть.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

В июне 2023 года Топалов рассказал о неловких ситуациях во время появления на свет младшего ребенка. Певец заявил, что супруга просила его зачитывать аффирмации во время родов.

Ранее Джиган рассказал, куда пропал из социальных сетей жены.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях