Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Екатерина Волкова рассказала о последнем подарке Эдуарда Лимонова сыну

Актриса Волкова вспомнила, что турник оказался последним подарком Лимонова сыну

close
100%
вДудь/YouTube.com

Актриса Екатерина Волкова вспомнила, что последним подарком ее бывшего супруга, писателя и политика Эдуарда Лимонова сыну оказался сделанный собственноручно турник. Ее слова передает «СтарХит».

«Я еще дом строила. Он [Лимонов] спросил, что подарить Богдану на день рождения. Я говорю: «Подари ему турник». Эдик же был любитель отжиматься и всегда был в форме, и мне хотелось, чтобы он это передал сыну. Залили турник», — рассказала актриса.

По словам Волковой, теперь этот турник называется в их семье «памятником папе». Актриса также вспомнила, что в последний год жизни Лимонов запрещал детям видеться с ним, так как не хотел, чтобы они запомнили его «слабым и больным».

В 2021 году на могиле Эдуарда Лимонова установили бронзовую скульптуру писателя. Она находится на Троекуровском кладбище.

Актриса Екатерина Волкова воспитывает от писателя Эдуарда Лимонова двоих детей: 16-летнего Богдана и 15-летнюю Александру. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако артистка подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода, и бывший муж часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях