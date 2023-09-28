Екатерина Волкова рассказала о последнем подарке Эдуарда Лимонова сыну

Актриса Екатерина Волкова вспомнила, что последним подарком ее бывшего супруга, писателя и политика Эдуарда Лимонова сыну оказался сделанный собственноручно турник. Ее слова передает «СтарХит».

«Я еще дом строила. Он [Лимонов] спросил, что подарить Богдану на день рождения. Я говорю: «Подари ему турник». Эдик же был любитель отжиматься и всегда был в форме, и мне хотелось, чтобы он это передал сыну. Залили турник», — рассказала актриса.

По словам Волковой, теперь этот турник называется в их семье «памятником папе». Актриса также вспомнила, что в последний год жизни Лимонов запрещал детям видеться с ним, так как не хотел, чтобы они запомнили его «слабым и больным».

В 2021 году на могиле Эдуарда Лимонова установили бронзовую скульптуру писателя. Она находится на Троекуровском кладбище.

Актриса Екатерина Волкова воспитывает от писателя Эдуарда Лимонова двоих детей: 16-летнего Богдана и 15-летнюю Александру. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако артистка подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода, и бывший муж часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву.