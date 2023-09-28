Ольга Бузова предложила накопить денег мужчине, который позвал ее на свидание

Певица Ольга Бузова пришла в эфир Love Radio и пообщалась с фанатом, который попросил ее выделить время для свидания с ним.

«А ты уже купил билет на мой концерт? А какого числа? Может, ты накопишь денег, поработаешь, и мы после концерта увидимся? Просто сейчас у меня очень напряженный график. В любом случае я верю в то, что все происходит так, как должно быть. Если нам суждено встретиться, то это случится», — сказала Бузова.

По словам телеведущей, она знает многих своих фанатов в лицо, так как они регулярно посещают ее концерты и вечеринки, где у них есть возможность увидеться и пообщаться. Бузова отметила, что теперь у нее есть номер телефона мужчины. Она поблагодарила кавалера за поддержку и любовь.

Последним бойфрендом Ольги Бузовой был блогер Дава. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Блогер опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

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