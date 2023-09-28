Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Федор Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра»

Путешественник Конюхов назвал Бондарчука молодцом за роль в «Повелителе ветра»

close
100%
Central Partnership

Актер и режиссер Федор Бондарчук, который сыграл Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра», рассказал о реакции путешественника на его роль в картине. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Получил от него SMS. «Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в «Водороде» и посмотрели фильм «Повелитель ветра». Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ», — процитировал Конюхова Бондарчук.

Режиссер уточнил, что сам не поехал на смотр фильма, так как не хотел лично слышать критику известного путешественника. Однако Конюхов похвалил артиста и его команду за труды и работу над фильмом. Путешественник заверил, что ему и его семье понравилась картина: все остались в приподнятом настроении после просмотра.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Главную роль сыграл сам Бондарчук. В каст вошли также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

Ранее Слава Комиссаренко попытался найти новую девушку на концерте после скандала с женой-вебкамщицей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях