Эксперты объяснили, почему у семьи Пугачевой начались финансовые проблемы

Гонорары шоумена и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) упали в три раза, утверждают промоутеры. В беседе с kp.ru они объяснили это постепенным снижением интереса к его выступлениям, заявив также, что его супруга, певица Алла Пугачева осталась без работы в Израиле, куда семья переехала после начала спецоперации.

Раньше Галкин* получал по 150 тыс. евро (15,3 млн рублей) за выступление, а сейчас максимум 50 тыс. евро (5,1 млн рублей), заявил изданию руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Такую ситуацию он назвал «закономерной».

«В Европе даже самые именитые стендап-комики больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб. – прим. ред.) за концерт не просят. Поэтому, скорее всего, гонорары Максима* будут и дальше падать», – добавил Морозов.

Его коллега промоутер Сергей Лавров отмечает, что на первых порах на концерты комика ходили эмигрировавшие украинцы, а сейчас интерес к его творчеству упал.

Причины отсутствия работы у Пугачевой специалисты отрасли объяснили ее высокими гонорарами – по их данным, за корпоратив она просит 350 тыс. евро (порядка 36 млн рублей).

«Не каждый богач решится на такие траты, тем более в кризис», – заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что семья в этом году скромно отпраздновала 10-летие близнецов Гарри и Лизы.

*внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов