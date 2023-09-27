Инстасамка показала честное фото без фильтров и посмеялась над собой

Рэперша Инстасамка выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое фото без фильтров и макияжа, затем репостнула его в stories и посмеялась над собой.

«Та самая староста класса»; Твое лицо после одного сникерса»; «Еще один торт и добьешься такого результата всего за месяц»; «Ты просишь маму купить тебе уход [за кожей]. Мама: «У нас есть скраб с абрикосом». Твоя кожа в этот момент:»; «Все перешли в 5D измерение. Как выглядишь ты в 5D», — опубликовала серию мемов Инстасамка.

На днях Инстасамка устроила фотосессию в образе черта. Тело и лицо певицы покрыли красной краской и прикрепили рога с хвостом. Инстасамка позировала обнаженной, прикрывая грудь руками.

Дарья Зотеева замужем за рэпером Олегом Еропкиным (Moneyken). Пара поженилась в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила новость о свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.

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