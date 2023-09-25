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«Снегиря» покажут на Ташкентском международном кинофестивале

Дни российского кино пройдут в Узбекистане

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Студия Глобус

Фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» покажут в рамках Дней российского кино на XV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути». Об этом «Газете.Ru» сообщило РОСКИНО.

Бесплатные показы четырех российских фильмов состоятся 29 и 30 сентября в Ташкенте. «Снегирь» стал фильмом открытия 45-Московского международного кинофестиваля, его показывали на Russian Film Festival в Китае в сентябре этого года. Картина рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм.

Кроме того, в Узбекистане покажут авантюрную комедию о конфликте поколений «Молодой человек» режиссера Александра Фомина, семейный приключенческий фильм об отправившихся на поиски папы братьях «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта и фантастическую драму о метеоритном дожде «Мира» Дмитрия Киселева.

Дни российского кино под брендом Russian Film Festival пройдут в Узбекистане в третий раз.

Накануне российская прокатная компания «Про:взгляд» опубликовала русскоязычный трейлер французского фильма «Анатомия падения», прокат которого начнется 19 октября в России.

Ранее Том Хэнкс заявил, что готов чистить унитазы ради полета в космос.

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