Алсу рассказала о влиянии коллег на ее звездную болезнь

Певица Алсу рассказала в беседе с woman.ru, что ее миновала звездная болезнь.

Алсу считает, что ее команда помогла ей не зазнаться на пике популярности. По словам артистки, у нее были «замечательные» коллеги, которых она оберегала от «грязи и всего ненужного». Певица не исключает, что могла не поддаться звездной болезни в силу своего воспитания.

Алсу посоветовала начинающим артистам «не потерять себя» и не забывать про цель, из-за которой они изначально пошли по этому пути.

«Начинающим артистам желаю не переживать, когда будут не только взлеты, но и падения. Невозможно всегда находиться в топе, у каждого есть пик популярности, потом, в какой-то момент, ты уходишь немножко с вершины. Скажу одно, когда ты делаешь музыку искренне и от души — всегда найдется преданный слушатель», — поделилась звезда.

В августе Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от бизнесмена Яна Абрамова.

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