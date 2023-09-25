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Эммануил Виторган ушел со спектакля из-за истерики младшей дочери

Актер Виторган покинул театр из-за актеров-разбойников, напугавших его дочь

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emmanuil_vitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео, на котором их маленькая дочь Клара плачет из-за разбойников в театре.

«Испугалась Кларочка разбойников на сцене... Пришлось уйти со 2-го акта... И смех, и грех», — написала Млодик.

На кадрах видно, как четырехлетняя девочка плачет, потому что боится переодетых в разбойников актеров. Звездная пара пытается успокоить дочь, заверив, что мужчины совсем не страшные. Однако родителям не удалось унять слезы Клары, поэтому они были вынуждены уйти из театра.

Актер в 2002 году женился на своей возлюбленной Ирине Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двоих детей: помимо Клары у них есть пятилетняя девочка Этель. Жена артиста не скрывает, что растить дочерей им помогают няни, но многое бизнесвумен делает сама. Ирина Виторган говорила подписчикам, что мечтала о детях, поэтому все свободное время посвящает им.

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