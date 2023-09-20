Ивлееву заподозрили в романе с 21-летним поклонником «Спартака»

Блогершу Настя Ивлееву заподозрили в романе с манекенщиком, который младше ее на 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice.

По данным издания, мужчину зовут Борис Махмуров. Он родился 11 июля 2002 года, ему 21 год. С 2019-го мужчина работает моделью и параллельно учится в Финансовом университете при правительстве на финансово-экономическом факультете. Махмуров увлекается футболом и болеет за ФК «Спартак».

Telegram-канал связался с молодым человеком, однако тот отказался комментировать предполагаемый роман с блогершей.

Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. В 2021-м пара развелась. Ведущая рассказывала, что тяжело переживала расставание, так как муж ей заменял всех. На данный момент экс-супруги находятся в дружеских отношениях.

В СМИ часто появляется слухи о том, что пара Ивлеевой и Элджея воссоединилась, однако блогерша постоянно опровергает эту информацию. Также Ивлеева периодически показывает совместные снимки с музыкантом в соцсетях. Однако знаменитость говорила, что встречается с бывшим мужем ради хайпа. По ее словам, совместные видеоролики с рэпером «ничего не значат и ни о чем не говорят».

Ранее Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером.