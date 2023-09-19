Виктория Боня легла на Аллее славы и решила помедитировать

Блогер и модель Виктория Боня показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою медитацию на Аллее славы в лежачем положении.

«Я не думала, что здесь такая сильная энергетика. Когда я легла на Аллее славы, я как будто соединилась с миллионами людей, которые проходили по этому месту. Мне захотелось сделать медитацию прямо посреди улицы. Я так и сделала, никто не посмотрел осуждающим взглядом, никто ничего не сказал», — похвасталась Боня.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

После хирургического вмешательства поклонники заподозрили ринопластику у Бони. Многим фанатам показалось, что звезда уменьшила себе нос. Некоторые даже сравнили ее с певцом Майклом Джексоном. Однако пластический хирург Арташес Айрапетян уверил, что Боня не делала ринопластику.

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