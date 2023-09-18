Путин наградил Хабенского орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета. Соответствующий документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов России.

Хабенский удостоился ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Хабенский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 1996 году. В 1994-м он дебютировал в кино в фильме «На кого Бог пошлет». После окончания института стал служить в экспериментальном театре «Перекресток». В 1996-м артист перешел в московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

В 2012-м Хабенский удостоился звания народного артиста России. В 2021-м он стал художественным руководителем-директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

В фильмографии актера более 120 работ. Он снялся в таких проектах, как «Метод», «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Адмиралъ», «Метод», «Война миров Z», «Елки», «Троцкий», «Доктор Лиза», «Огонь», «Майор Гром: Чумной Доктор».

В 2017 году Хабенский представил свой режиссерский дебют — военную драму «Собибор». В ней он также сыграл главную роль Александра Печерского.

Ранее звезда «Майора Грома» стал Трубадуром в трейлере «Бременских музыкантов».