Стала известна дата выхода новой книги Виктора Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» появится в книжных магазинах России 29 сентября. Электронная версия будет доступна по подписке и выйдет одновременно с печатным изданием, сообщает пресс-служба «Букмейта».

«Мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей», — гласит аннотация к роману.

Предыдущая книга Пелевина «KGBT+» вышла в России 29 сентября 2022 года, а недавно стало известно, что режиссер Виктор Гинзбург начал работать над адаптацией романа Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.».

«S.N.U.F.F.» — это десятый роман писателя, в котором мир ограничен двумя мирами — верхним и нижним. Дальний называется Уркаиной, там живут урки, которых иногда также называют орками. Наверху, в гигантском искусственном шаре, обосновались «люди», столица их мира называется Бизантиум (Big Byz).

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