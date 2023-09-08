Лиза Боярская впервые за два года вышла в свет

КП пишет, что Елизавета Боярская, одна из востребованных актрис отечественного кинематографа, в последнее время предпочитала вести закрытый образ жизни, избегая светских тусовок и премьер. По данным издания, она посвящала много времени работе в театре. Но недавно супруга Максима Матвеева решила прервать свое затворничество и появилась в обществе.

Поводом для ее появления в свете стала Премия Корша Театра Наций. В этот вечер знаменитость выбрала вечернее платье в пол. Ее супруга не было рядом, так как он должен был присутствовать в Сочи, где представлял свой фильм «Триггер».

«Вы обязательно будете вознаграждены радостью, трепетом, легкостью или даже слезами и сложными мыслями. Но это именно та пища, которая нам так необходима, делающая нас лучше, выше, чище и, если честно, умнее», — заявляла актриса о своей работе. В браке с Матвеевым, который длится уже более десяти лет, пара воспитывает двух сыновей — Андрея и Григория. За последние два года Лиза не появлялась на светских мероприятиях.

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