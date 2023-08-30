Николай Дроздов рассказал о самочувствии после операции

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал в беседе с mk.ru, что ему провели операцию.

По словам Дроздова, хирургическое вмешательство прошло успешно, но оно было без наркоза — звезда отказался.

86-летний телеведущий объяснил, что в его возрасте очень опасен наркоз. Ему сделали обезболивающее, а затем шесть уколов в кишку. Зоолог признался, что все чувствовал, однако перед операцией не переживал.

«Сейчас такие новейшие технологии существуют: все делают быстро. Моя операция длилась минут 15», — поделился телеведущий.

Дроздов признался, что уже чувствует себя хорошо. Он также доволен отношением врачей к себе. Зоолог соблюдает все рекомендации медиков. По словам звезды, у него очень строгий режим питания.

«Воду, например, нужно пить специальную, детскую. В общем, я всем доволен», — объяснил зоолог.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

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