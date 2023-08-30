Бывшая жена Гуфа попала в ДТП на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в ДТП на Бали.

Айза рассказала, что наехала на мотоцикл с человеком. Звезда призналась, что это была первая ее авария на острове. Блогерша ехала короткой дорогой до дома, когда случилось происшествие. Она объяснила, что там было очень узко, поэтому в один момент ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другой автомобиль.

Однако, отъехав назад, Айза услышала «жесткий хруст». Блогерша отметила, что зеркалах заднего вида никого не заметила. Она испугалась, так как наехала на человека. Как оказалось, пострадавший оказался русским. Мужчина обматерил звезду, думая, что местные стали виновниками аварии. Но, увидев, что за рулем была россиянка, успокоился и извинился. Незнакомец не получил травм, но повреждения получил его транспорт.

«У колеса сверху крыло сломалось. Он не хотел брать у меня деньги, но я ему перевела. Тысячу рублей, он у меня с трудом взял эти деньги. Я чувствую такую вину за собой, просто ужас. Но мы сдружились. Мы уже переписываемся, болтаем. А он, кстати, очень красивый», — поделилась блогерша.

Ранее на блогершу Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей.