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Михаил Швыдкой рассказал, как относится к эмиграции Римаса Туминаса после угроз

Михаил Швыдкой назвал трагедией отъезд Римаса Туминаса в Литву

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал отъезд режиссера Римаса Туминаса из России настоящей трагедией. Об этом пишет news.ru.

«Кто уехал, тот уехал. Я не разделяю ни их политических, ни каких-то других убеждений. Но я при этом понимаю, скажем, что там с Римасом Туминасом произошла драма, такая драма настоящая. Я его назначал на пост художественного главного режиссера. Я не исключаю свою ответственность. Но он выдающийся режиссер, с которым произошла такая трагедия», — высказался Швыдкой.

Вместе с этим спецпредставитель президента добавил, что ему очень жаль, что политические высказывания режиссера Дмитрия Крымова «обрубили ему мосты» для работы с Россией. По его мнению, за последние годы своей работы в РФ Крымов окончательно сформировался как выдающийся режиссер, однако его гражданскую позицию Швыдкой считает неприемлемой.

Весной 2022 года Римас Туминас покинул Россию. Михаил Швыдкой говорил, что семье режиссера в Литве начали поступать угрозы.

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