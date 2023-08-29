Михаил Швыдкой рассказал, как относится к эмиграции Римаса Туминаса после угроз

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал отъезд режиссера Римаса Туминаса из России настоящей трагедией. Об этом пишет news.ru.

«Кто уехал, тот уехал. Я не разделяю ни их политических, ни каких-то других убеждений. Но я при этом понимаю, скажем, что там с Римасом Туминасом произошла драма, такая драма настоящая. Я его назначал на пост художественного главного режиссера. Я не исключаю свою ответственность. Но он выдающийся режиссер, с которым произошла такая трагедия», — высказался Швыдкой.

Вместе с этим спецпредставитель президента добавил, что ему очень жаль, что политические высказывания режиссера Дмитрия Крымова «обрубили ему мосты» для работы с Россией. По его мнению, за последние годы своей работы в РФ Крымов окончательно сформировался как выдающийся режиссер, однако его гражданскую позицию Швыдкой считает неприемлемой.

Весной 2022 года Римас Туминас покинул Россию. Михаил Швыдкой говорил, что семье режиссера в Литве начали поступать угрозы.

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