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Басков пообещал спеть на башкирском

Певец Басков пообещал в 2024 году исполнить песню на башкирском языке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Народный артист Башкортостана Николай Басков выступил хедлайнером на концерте в честь Дней Башкирии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru.

Перед концертом «Башкортостан собирает друзей» в беседе с журналистами артист отметил, что ему приятно быть сопричастным к культуре республики, он дружит с оперными певцами, солистами Мариинского театра Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми и часто выступает в Башкортостане. Он также признался, что попытался выучить песню на башкирском, однако язык показался ему сложным.

«Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском!» — пообещал Басков.

Дни Башкирии в Санкт-Петербурге проходили 25-27 августа. В рамках Дней Башкирии были проведены концерты, выставки и деловые встречи, в Певческом проезде проходил гастрономический фестиваль «Гусь и мед». Кроме Баскова, на сцену выходили Аскар и Ильдар Абдразаковы, Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова и местные коллективы.

Ранее в Историческом сквере Екатеринбурга прошел книжный фестиваль «Красная строка».

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