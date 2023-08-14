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Сын Ольги Орловой пожаловался на требовательность певицы

Певица Ольга Орлова заявила, что сын обвиняет ее в требовательности

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olgaorlova1311/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у ее сына Артема есть претензии к ее воспитанию.

Одна из пользовательниц сети написала о своих сожалениях, что Орлова не ее мать. Однако звезда призналась, что ее сын не считает ее идеальным родителем. По словам артистки, Артем видит ее очень требовательным человеком.

«Это он с моей не жил», — пошутила телеведущая.

Орлова также посоветовала фанатке попробовать выстроить со своими родителями качественные отношения. Звезда заявила о необходимости работать над собой.

Сын Орловой Артем Карманов родился в 2001 году. Он появился на свет в союзе певицы и бизнесмена Александра Карманова. На данный момент сын артистки живет месте с матерью и ее новым мужем Валерием. Орлова не раз признавалась, что у нее хорошие отношения с Артемом.

6 февраля 2023 года Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

Ранее Ольга Орлова раскрыла, когда познакомит дочь со свекровью.

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