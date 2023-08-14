«Спорт — могила»: актер Гаспарян может лишиться ноги из-за спортивной нагрузки

Актер Игорь Гаспарян сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что может лишиться ноги из-за неправильных тренировок.

«Вот так спорт с ошибками привел сюда (в больницу. — «Газета.Ru»). Вопрос стоит: сохранить ногу, ходить нормально и не быть инвалидом. Нейрохирург говорит об операции по удалению трех грыж, иначе могу остаться без ноги, но, может, и пронесет — тут риск», — написал Гаспарян.

По словам артиста, его левая нога «сдулась» и не может удерживать его вес так же, как правая. Гаспарян лечится, однако это не помогает. Актер заверил, что продолжит бороться за свое здоровье, так как надеется, что операции получится избежать. При этом Гаспарян предположил, что после лечения больше не сможет заниматься спортом.

«Похоже, я приплыл, и спорт мне не светит, только физкультура. Берегите себя. Сало — сила, спорт — могила», — пошутил актер.

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