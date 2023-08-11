Эдгард Запашный сравнил дрессировку животных и воспитание детей

Директор Московского цирка Эдгард Запашный в интервью aif.ru признал, что некоторые элементы дрессировки могут быть полезны в воспитании детей.

«Процесс наставничества для детей, подростков и дрессура не сильно отличаются. Метод кнута и пряника, черного и белого идеально подходит. Но, конечно, не в смысле, что надо физически воздействовать или кормить сладким. Надо найти правильные слова, на время лишить каких-то удовольствий, преференций. Но также вовремя похвалить», — улыбнулся Запашный.

По словам Запашного, работа в цирке часто помогает перевоспитать трудных подростков, так как это достаточно интересная и опасная работа. Дрессировщик вспомнил, как в свое время его отцу Вальтеру отдали хулигана на перевоспитание. Благодаря работе в цирке парень изменил свое отношение и позднее стал народным артистом СССР — Михаилом Багдасаровым, дети которого с большим успехом выступают в цирке по сей день, отметил Запашный.

Ранее стало известно, кто сыграет отца Серкана Болата в адаптации «Постучись в мою дверь».