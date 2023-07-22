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Мэтт Дэймон рассказал, как дед Бена Аффлека помог ему подготовиться к роли в «Оппенгеймере»

Актер Мэтт Дэймон заявил, что дед Бена Аффлека помог ему на съемках «Оппенгеймера»

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E. Catarina/Global Look Press

Мэтт Дэймон рассказал, что дед Бена Аффлека помог ему подготовиться к роли в «Оппенгеймере», сообщает IndieWire.

В картине Нолана Дэймон сыграл роль генерал-лейтенанта армии США и одного из военных руководителей «Манхэттенского проекта» Лесли Ричарда Гровса. По словам актера, лучше всего вжиться в роль ему помог дедушка Бена Аффлека — ветеран Второй мировой.

«Помню, как разговаривал с дедом Бена и он много поведал мне про то время. Он также рассказывал про то, как военные реагировали на создание атомной бомбы и на то, что она была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Он сказал, что сперва обрадовался, потому что верил, что военные все сделали правильно. Но спустя время ужаснулся этому, увидев последствия. Он сказал, что последние 50 лет живет с чувством стыда от того, что в тот момент сброс бомбы вызвал у него радость», — поделился Дэймон.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 20 июля 2023 года. Роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи.

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