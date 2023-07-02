Звезда Marvel Энтони Маки осудил авторов «Гарри Поттера» за отсутствие темнокожих актеров

Актер Энтони Маки заявил, что в некоторых проектах нулевых отмечается нехватка темнокожих актеров. Его слова цитирует Inverse.

По словам артиста, во франшизах «Гарри Поттер» и «Властелин колец» должны были сниматься темнокожие артисты. Он отметил, что это помогло бы решить проблему дефицита рабочих мест для темнокожих в кино.

«У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошел весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня. Я хочу увидеть Фродо в капюшоне, и если я когда-нибудь снимусь в Saturday Night Live, то сделаю именно эту пародию», — заявил Маки.

Также звезда проектов Marvel поддержал коллегу Джонатана Мейджорса, которого обвинили в нападении на женщину. По словам Маки, нельзя «отменять» Мейджорса, пока его вина не будет доказана.

Энтони Маки вернется в четвертую часть «Капитана Америки» в роли Сэма Уилсона, которому Стив Роджерс (Крис Эванс) передал щит Капитана Америки в ленте «Мстители: Финал». Вероятно, в будущем проекте покажут, как Уилсон справляется со своей задачей по защите и спасению мира.

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