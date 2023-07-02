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Российский фильм о Крайнем Севере получил приз на фестивале в Италии

Российский фильм «Голоса Арктики» получил приз на итальянском фестивале Ischia Film Festival

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Документальный фильм «Голоса Арктики» получил один из главных призов международного фестиваля Ischia Film Festival. Об этом сообщает ТАСС.

Проект о людях Крайнего Севера получил награду «Лучший фильм в секции Location denied» на фестивале в Италии.

«Наше кино строится вокруг понятия «родное» во всем его масштабе и разнообразии. Ведь родное у каждого свое. Но отношение к этому родному имеет свою пронзительную интонацию, которая объединяет людей, разделенных тысячами километров», — отметил режиссер картины Иван Вдовин. По мнению кинематографиста, именно понятие «родное» способствовало высокой оценке фильма членами жюри.

Один из главных героев фильма — российский композитор, диджей и художник Денис Симачев. По сюжету художественно-документального кино он отправился в масштабную экспедицию по арктической пустыне, чтобы найти уникальные напевы коренных народов Севера и свести их в единую музыкальную композицию. Съемочная группа в ходе экспедиции преодолела почти 50 000 километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах.

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