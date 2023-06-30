Комик Александр Морозов рассказал об общении с друзьями с Украины после начала СВО

Юморист Александр Морозов на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым признался, что не прекратил общение с друзьями и коллегами с Украины после начала военной спецоперации.

«Странные перемены… Я не думал, что это возможно, но все в этом мире может случиться. Те друзья остались, и они рассказывают страшные вещи. Я, конечно, обойдусь без фамилий, потому что они находятся там. Трудно уехать, когда любишь свою Родину, какая бы она ни была», — заявил Морозов.

По его словам, артисты с Украины рассказывают ему «страшные вещи». Морозов со ссылкой на знакомого заявил, что люди с оружием прерывают концерты артистов, которые выступают на русском языке. Он также рассказал, что одному из продюсеров даже пришлось отменить гастрольный тур после угроз от людей, которые намекнули, что мужчина может расплатиться за концерты жизнью своих детей и жены.

«Люди ждут, устали от всего. Друзья меня не покинули со стороны Украины, но, как ни странно, от меня отвалились здешние знакомые, коллеги, которые имеют другую точку зрения», — посетовал Морозов.

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