Дмитрий Певцов пожаловался на самовлюбленных артистов в российском шоу-бизнесе

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что в современном кино нет гениальных артистов, так как российские актеры в основном увлечены самолюбованием, а не профессией.

«Тех, кто живет в парадигме: «я — артист, давайте мне все, весь свет на меня, смотрите, какой я гениальный», таких «Артистов Артистычей» сейчас огромное количество. Но пока я не вижу [среди российских актеров] ни будущего Евгения Леонова, ни Анатолия Папанова, ни Инны Чуриковой», — пожаловался Певцов.

Он считает, что такие актеры могут пользоваться успехом среди зрителей, однако о них скоро забывают. Певцов убежден: для того, чтобы стать гениальным артистом, нужно любить не только себя и свое творчество, но и фанатов, коллег, а также «Родину свою и мир». По мнению депутата, зрители это чувствуют и начинают ценить знаменитость не только как артиста, но и как личность.

Незадолго до этого Певцов раскритиковал фильм «Вызов» из-за того, что его снимали ради коммерческой выгоды. Он назвал фильм хорошим и крепким кино, однако подчеркнул, что не стал бы смотреть его второй раз.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского и папу Римского наградили кинопремией.