Ксения Бородина сравнила Владимира Путина с Джеймсом Бондом

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стиль одежды президента России Владимира Путина.

Бородина опубликовала видео, как Путин спускается с самолета. В ролике президент одет в черный костюм и рубашку-поло того же цвета. Телеведущая заявила, что политик «раздает стиль».

«Выглядит прям как новый Джеймс Бонд», — отметила Бородина.

Бородина впервые дебютировала на телевидении в ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. В 2004 году она стала ведущей программы «Дом-2». Звезда также работала в проектах «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Перезагрузка», «Бородина против Бузовой», «ББ шоу», «Женский клуб».

В июне Бородина рассказывала о минусах публичной жизни. Телеведущая заявила, что знаменитостям нелегко живется. По словам звезды, она часто сталкивается тем, что ей «перемывают кости, пишут кучу фейков, трогают личную жизнь, оскверняют имя и репутацию», а также пытаются стать популярными за ее счет.

Бородина отметила, что не стоит сравнивать сферу шоу-бизнеса с областями, где требуется тяжелый труд или более специфичные знания.

Ранее Ксения Бородина попала в бинго токсичных родителей.