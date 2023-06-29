Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ксения Бородина сравнила Владимира Путина с Джеймсом Бондом

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что Путин раздает стиль

close
100%
Екатерина Чеснокова/Алексей Майшев/РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стиль одежды президента России Владимира Путина.

Бородина опубликовала видео, как Путин спускается с самолета. В ролике президент одет в черный костюм и рубашку-поло того же цвета. Телеведущая заявила, что политик «раздает стиль».

«Выглядит прям как новый Джеймс Бонд», — отметила Бородина.

Бородина впервые дебютировала на телевидении в ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. В 2004 году она стала ведущей программы «Дом-2». Звезда также работала в проектах «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Перезагрузка», «Бородина против Бузовой», «ББ шоу», «Женский клуб».

В июне Бородина рассказывала о минусах публичной жизни. Телеведущая заявила, что знаменитостям нелегко живется. По словам звезды, она часто сталкивается тем, что ей «перемывают кости, пишут кучу фейков, трогают личную жизнь, оскверняют имя и репутацию», а также пытаются стать популярными за ее счет.

Бородина отметила, что не стоит сравнивать сферу шоу-бизнеса с областями, где требуется тяжелый труд или более специфичные знания.

Ранее Ксения Бородина попала в бинго токсичных родителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях