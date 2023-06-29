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Дава рассказал, как провел ночь с Натальей Рудовой

Блогер Дава рассказал, что Рудова ночью закричала от испуга в дубайской пустыне

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Телеканал «ТНТ»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о смешном случае с Натальей Рудовой. Его слова цитирует портал «А теперь внимание!».

Во время съемок шоу «Выжить в Дубае» знаменитости вместе ночевали в палатке в дубайской пустыне. В один момент рядом с ними пронеслось какое-то животное, и Дава решил сообщить об этом Рудовой. По словам блогера, это могла быть змея или даже лиса.

«Рядом со мной Рудова спит. Пытаюсь тихо разбудить. Она от испуга так заорала, завизжала, что просто убежала. Такой был крик, что я сам испугался. Все животные, которые были рядом, разбежались», — поделился Манукян.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделились на две команды и сражаются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Проект будет состоять из 12 серий.

Ранее блогер Слава Бустер нецензурно ответил на слухи о романе с бывшей женой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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