Карина Кросс вышла в свет с копией бывшего мужа

Блогерша Карина Кросс посетила премьеру сериала «Библиотекарь». Она появилась на публике с новым бойфрендом, передает «Пятый канал»

Возлюбленные охотно позировали на камеру, а Кросс согласилась ответить на несколько вопросов журналистов. Личность нового избранника звезда раскрывать не стала. На премьере она заговорила о предательстве — блогерша рассказала, что на мысли о прошлом ее натолкнуло прочтение пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова.

«Я там для себя открыла очень интересную вещь — почему люди предают и почему так происходит. Я читала еще в институте. Для меня классика — это такой сложный момент, потому что я не очень любила читать одно время», — призналась звезда.

В соцсетях предположили, что бойфренд Кросс — ее фитнес-тренер по имени Дмитрий, он ведет блог под псевдонимом NeVampire. Отмечается, что блогерша и тренер раньше поддерживали дружеские отношения и вместе учились.

Пользователи соцсетей сочли, что внешне Дмитрий очень похож на экс-супруга Кросс — Женю Ершова. И бывший, и нынешний мужчина звезды — высокие и с татуировками.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Карина Кросс и Женя Ершов поженились в 2020 году спустя два года после начала отношений. Слухи о расставании знаменитостей появились два года назад, однако сами они не комментировали возможный разлад. В апреле 2023 года Кросс рассказала о тяжелом разводе.

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