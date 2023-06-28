Сергей Пенкин обиделся на Никиту Михалкова из-за «нехорошего эпизода» в фильме режиссера

Певец Сергей Пенкин в рамках шоу «Легенда» для RTVI рассказал, что перестал общаться с режиссером Никитой Михалковым из-за сцены в фильме «Анна: от 6 до 18».

«Он снял фильм, где был очень нехороший эпизод. После этого мы перестали общаться. Там был фрагмент с моего дня рождения, когда мне исполнилось 28 лет, по-моему. У меня папа фронтовик, он дошел до Берлина, воевал в Японии. И вот они с мамой стояли, им кинули в лицо цветы, так по сюжету было», — вспомнил Пенкин.

Он считает, что нельзя было так неуважительно показывать прошедших войну пожилых людей. Пенкин убежден, что этот эпизод не говорит о человечности или высоких чувствах Михалкова. По словам звезды, режиссер так и не извинился перед ним за эту сцену.

«Когда у людей столько пафоса, как может человек просить прощения?» — посетовал музыкант.

Он подчеркнул, что всегда готов принести свои извинения, если допустил оплошность. Пенкин убежден, что для этого тоже нужна «сила».

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