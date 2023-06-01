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Солистка BLACKPINK Ким Джису пропустит концерты группы в Японии

Южнокорейская певица Ким Джису не выступит на концерте в Японии из-за коронавируса

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Jeremy Smith/Imagespace/Global Look Press

Солистка южнокорейской группы BLACKPINK Ким Джису пропустит выступления в Японии из-за болезни. Об этом сообщает en.yna.co.kr со ссылкой на представителей агентства YG Entertainment.

Ким Джису диагностировали COVID-19. Отмечается, что несколько дней назад артистка сама делала тест после проявлений легких симптомов. Однако тогда она получила отрицательный результат.

Отмечается, что концерты в городе Осака пройдут 3 и 4 июня без Ким Джису. На них выступят другие участницы коллектива — Лиса Манобан, Ким Дженни и Пак Чхэен (Розе).

«Джису действительно хотела выступить на концертах и сдержать обещание перед своими поклонниками, но в итоге мы отказались от этого ради здоровья и безопасности артистки и всех остальных», — заявили представители агентства YG Entertainment.

BLACKPINK — южнокорейская группа, созданная агентством YG Entertainment. Коллектив дебютировал в 2016 году с альбомом Square One. Они являются одним из самых популярных женских коллективов в Южной Корее. В 2020 году песня группы «Ice Cream» достигла 13-го места в чарте Billboard Hot 100.

В апреле 2023 года группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров на YouTube.

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