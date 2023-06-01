Пашу раскритиковал тексты песен Anna Asti

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) раскритиковал тексты песен исполнительницы Anna Asti. Своими мыслями он поделился в интервью с Лаурой Джугелией.

«Она как Стас Михайлов для девчонок. У Михайлова разведенки, а у нее разведенки обиженные. У нее в каждой песне смысл такой — как себя ведет девушка, которая осталась без мужика», — считает Пашу.

По словам гендиректора Black Star, у Anna Asti одинаковое звучание абсолютно во всех композициях. «Не понимаешь, ты восемь песен прослушал или одну. Для большого артиста это хорошо. Только таким образом большой артист и получается», — объяснил он. Курьянов отметил, что в начале карьеры артистам стоит придерживаться одного стиля в музыке, а на пике популярности пробовать эксперименты.

Ранее Пашу рассказал, как относится к уходу рэпера Тимати из лейбла Black Star. Курьянов признался, что эмоционально считает предательством поступок рэпера. Однако бизнесмен старается смотреть на ситуацию рационально. Он понимает, что Тимати принял для себя правильное решение. Пашу назвал бывшего коллегу «сильной единицей».