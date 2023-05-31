Наталья Подольская назвала своего сына абьюзером и домашним тираном

Певица Наталья Подольская пожаловалась в беседе с «Пятым каналом» на поведение старшего сына Артемия.

Подольская призналась, что мальчик требует очень много внимания от нее. Артемий хочет, чтобы его мама все время с ним что-нибудь делала. Она назвала сына абьюзером и домашним тираном.

Подольская считает, что у мальчика просто такой склад характера, из-за которого ему нужно «100% внимание». Певица отметила, что не планирует отдавать сына в летний лагерь. Она объяснила, что мальчик не хочет туда ехать.

«Я не давлю на него, потому что я сама, когда была в его возрасте, ненавидела лагеря. Я рыдала, плакала, меня приходилось экстренно забирать из таких лагерей, поэтому я совершенно не хочу давить в этом вопросе. Буду сама отдуваться», — рассказала музыкантка.

Подольская отметила, что является строгой мамой. Она особенно жестко проявляет себя, если дети слишком часто используют гаджеты. Артистка может забрать у сыновей смартфон и другую технику на месяц, если потребуется. Певица считает, что гаджеты негативно влияют на малышей.

Подольская воспитывает вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим двух сыновей — Артемия и Ивана. Ранее певица призналась, что не скучает по детям во время гастролей.